Takie są skutki używania dziegciu. Na co pomaga dziegieć, jak powstaje ten niezwykły specyfik?

Dziegieć już w starożytności

Dziegieć znany był już w starożytności. Wspomina o nim Hipokrates, który zalecał go jako lek na choroby skóry. W średniowieczu i późniejszych czasach dziegieć był powszechnie używany do:

Jak się wyrabia dziegieć?

Dziegieć wytwarza się w procesie suchej destylacji kory drewna. Gdybyśmy zapytali o to archeologów, odpowiedzieliby, że najczęściej wykorzystuje się do tego celu korę brzozową, z której odziera się drzewa, ale tak, żeby one nie umarły. Później korę, w formie małych kawałków, się suszy, a następnie wkłada do glinianego garnka z dziurkami w dnie.