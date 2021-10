Takie są ważne zmiany dla rencistów i dorabiających emerytów. Sprawdź, co zyskali!

Dobre wiadomości dla rencistów. Okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna jest już uwzględniany do renty z tytułu niezdolności do pracy. Natomiast od nowego roku zyskają dorabiający emeryci. Zobacz, co trzeba wiedzieć o zmianach dla emerytów - szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii.

123RF/Pixabay