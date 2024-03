Takie są zasady 500+ na psa i kota. Wiemy, co trzeba zrobić, by dostać dodatek

500+ na psa i kota - dopłata do sterylizacji

U kotów zabiegi sterylizacji lub kastracji przeprowadza się po ukończeniu szóstego miesiąca życia. Dlaczego? Kotki po tym, jak dostaną ruję mają tendencję do zaznaczania swojej obecności poprzez obsikiwanie rożnych domowych kątów tylko po to, by poinformować samca o tym, że to ich miejsce i tu przebywają. Oprócz tego potrafią być nad wyraz głośne. Po zabiegu spada także prawdopodobieństwo zachorowania przez kotkę na ropomacicze czy nowotwór.