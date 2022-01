Takie są zasady diety planetarnej. Możesz jeść zdrowo i nie szkodząc Ziemi

Zanim jedzenie trafi na stół musi zostać zasiane/ posadzone, uprawiane, zebrane/ wyhodowane, przetworzone, przetransportowane, a to pochłania ogromne powierzchnie ziemi, ilości wody, energii, pracy i po tym procesie zostają po tym odpady.

Jak podaje WWF Polska - sektor spożywczy odpowiada za 27 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych, które powodują wzrost temperatury na Ziemi, a co za tym idzie zmiany klimatu. Także to co jemy, co kupujemy wpływa bezpośrednio na nasze życie i przyszłość planety. Aż 40 proc. (ok. 4,2 mld ha) wszystkich gruntów nadających się do zamieszkania jest wykorzystywane do produkcji żywności. Z tego 71 proc. (ok. 3 mld ha) jest wykorzystywane do wypasu zwierząt gospodarskich, a 29 proc. (ok. 1,2 mld ha) na uprawę roślin (z czego ok. 38 proc. wykorzystuje się do uprawy pasz).