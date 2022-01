Smog w Kujawsko-Pomorskiem zajrzał nam głęboko w oczy o poranku. Mieliśmy kumulację problemu Marek Weckwerth

Kumulacja niekorzystnych czynników atmosferycznych powoduje pojawienie się groźnego dla naszego zdrowia smogu Fot. Marek Weckwerth/ Archiwum

Prawie 10-stopniowy mróz, brak wiatru i opadów oraz wysokie ciśnienie to idealne warunki do powstania smogu. I tak właśni stało się w naszym regionie we wtorkowy poranek. Najgorzej było w Grudziądzu i powiecie bydgoskim.