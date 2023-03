Takie zajęcia to niezwykła chwila dla wielu dzieciaków. "Są zachwycone"

W sumie za nami już cztery niezwykłe lekcje przygotowane przez Fundację Moniki Pyrek, które odbyły się w Jastrzębiu-Zdroju, Rybniku i dwukrotnie w Krzeszowicach. W sumie przez pierwszy tydzień akcji na zajęciach pojawiło się ponad tysiąc dzieciaków z klas 4-8 szkół podstawowych, do których kierowana jest ten program.

– Dzieciaki są absolutnie zachwycone, bo dla nas, a jesteśmy z małej wiejskiej szkoły, to coś wyjątkowego. Bardzo się cieszymy, ze mogliśmy spróbować czegoś nowego i niech takie wydarzenia będą jak najczęściej – mówiła Magda Godyń, nauczycielka wychowania fizycznego w szkole w Nowej Górze. W zajęciach w Krzeszowicach udział brali uczniowie ze szkół z całej gminy, m.in. z Krzeszowic, Tenczynka, Nowej Góry, czy Woli Filipowskiej. Przez dwa dni w hali pojawiło się ponad pół tysiąca dzieci!

– Jestem absolutnie zachwycona faktem, że kolejna edycja programu pokazuje, jak bardzo jest on potrzebny. Czuję dumę i wielką radość, że możemy tym dzieciakom nie tylko dać wiele radości, ale jeszcze przy okazji wskazać drogę do aktywności fizycznej – mówi Monika Pyrek, ambasadorka KINDER Joy of moving. Akcja organizowana przez fundację byłej lekkoatletki jest częścią programu realizowanego przez Grupę Ferrero, mającego inspirować dzieci i młodzież do podejmowania fizycznej aktywności w celu wykształcenia u nich kultury ruchu.