Takiej energii jeszcze w inowrocławskiej bibliotece nie było! Mery Spolsky gościła w saloniku książnicy [zdjęcia]

Kolor "czarny" to jej czarny humor, kolor "biały" to jej biały wiersz - a wszystko razem łączy się w paski. Mowa o Mery Spolsky - jednej z najbardziej charyzmatycznych piosenkarek młodego pokolenia , która zagościła w Saloniku Literacko-Artystycznym Biblioteki Miejskiej im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu.

Swoją niezwykłą charyzmą i wyjątkową energią Mery Spolsky przyciągnęła nie tylko młodzież, osoby starsze, ale i fanów, którzy byli gotowi przejechać dla niej ponad 100 km. Wszystko po to, żeby posłuchać o książce, o Marysi, która czasami bywa kapryśna, a czasami po prostu taka jak My - pełna obaw i kompleksów. Podczas spotkania nie zabrakło dobrego humoru i interesujących pytań, które chętnie padały z ust publiczności. Jeśli mielibyśmy podsumować spotkanie, to posumowalibyśmy hasłem, które dumnie wypowiada Mery: "Każda dziewczyna (każdy chłopak) ma wierzyć w siebie!"