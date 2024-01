Tanner Groves pożegnał się z Anwilem Włocławek. Będzie nowy środkowy w zespole

Dzień po wygranym meczu z Arrivą Polskim Cukrem w Toruniu Anwil poinformował o pożegnaniu z Tannerem Grovesem. To nie jest niespodzianka. Trener Przemysław Frasunkiewicz chwalił debiutującego w Europie Amerykanina za ambicję, chęć do pracy i postępy, ale ze swojej roli do końca nie mógł się wywiązać. Spodziewano się we Włocławku gracza nieco wyższego i mocniejszego fizycznie, tymczasem Groves najlepiej czuł się nieco dalej od kosza i w starcie z mocnymi centrami w Orlen Basket Lidze radził sobie średnio.

Teraz wydaje się, że nowy gracz został już wybrany. Niewykluczone, że Groves jeszcze pojawi się w tym sezonie w Hali Mistrzów. Jak informuje Karol Wasiek ze Sportowych Faktów, Amerykanin może trafić do jednego z zespołów Orlen Basket Ligi. W Anwilu na pewno nie zawiódł. W OBL spędzał na parkiecie 14 minut i w tym czasie dostarczył drużynie 7 pkt i 4 zbiórki, w FIBA Europe Cup było jeszcze lepiej: 10 pkt i 8 zb. w niespełna 18 minut.