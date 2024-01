Derby dla Anwilu i Sandersa. Cztery tysiące fanów w Arenie Toruń. Tak kibicowaliście koszykarzom!

Arriva Polski Cukier Toruń - Anwil Włocławek 78:83 (19:26, 11:15, 26:23, 22:19)

Twarde Pierniki: Filipović 17 (1), Vucić 11, 15 zb., 5 as., Tomaszewski 7 (1), Diggs 7, Kunc 0 oraz Smith 19 (3), Cel 11, Diduszko 6 (2). Anwil: Bell 17 (1), 6 as., Sanders 17 (3), Garbacz 17 (4), Petrasek 8, Young 5 oraz Groves 9 (1), Joesaar 7, Kostrzewski 3, Bojanowski 0, Wadowski 0.

Tak wyglądał mecz Arriva Polski Cukier Toruń - Anwil Włocławek na parkiecie i trybunach - zobaczcie zdjęcia!

„Najważniejsze derby w Polsce” - przekonują od lat kibice Anwilu Włocławek i Twardych Pierników Toruń. I mają rację, bo w ostatnich sezonach starcia obu drużyn dostarczyły kibicom mnóstwo emocji (tym razem także ich nie zabrakło). Anwil przyjechał do Areny Toruń w roli faworyta, ale już z pewnością nie tak zdecydowanego, jak jeszcze wydawało się kilka tygodni temu.

Koniec rok przyniósł w Toruniu rozstrzygnięcie transferowej zagadki pod kloszem. W roli pierwszego centra w Arrivie Polski Cukier rozpoczynał sezon Gligorije Rakocević, ale rozegrał cztery mecze i doznał kontuzji żeber. W jego miejsce na trzy miesiące zakontraktowano Mate Vucicia. Chorwat miał być awaryjnym rozwiązaniem, a stał się szybko absolutnie kluczową postacią drużyny, zwłaszcza w defensywie. To także najlepszy zbierający ligi. Ostatecznie kontrakt ze zdrowym, ale nie grającym z powodu limitu obcokrajowców Rakocevicem został rozwiązany, a umowa z Vuciciem została przedłużona do końca sezonu.

Do Torunia Anwil przyjechał jeszcze z Grovesem, ale bez Kamila Łączyńskiego. Kapitan włocławskiej drużyny będzie pauzował przez kilka tygodni z powodu kontuzji dłoni.

Wybici z rytmu torunianie nie trafiali z dystansu, co było ich najmocniejszą bronią w serii pięciu grudniowych meczach (1/10 do przerwy). Więcej było szukania pod koszem Vucicia, co jednak nie przynosiło wielkich efektów. W Anwilu tymczasem raz za razem trafiał za 3 Garbacz, skrzydłowy w 1. kwarcie zdobył aż 12 punktów. Drugą przewagą były akcje 1 na 1 Amira Bella z niższymi rozgrywającymi Twardych Pierników.

Ale i torunianie znaleźli w końcu swoje atuty, świetne zmiany dali Arik Smith i Aaron Cel, po ich akcjach straty stopniały z 12 do 6 punktów. Wydawało się, że Twarde Pierniki łapią rytm, ale w 2. kwarcie włocławianie jeszcze mocniej stanęli w defensywie (zwłaszcza przeciwko Filipoviciowi i Diggsowi) i torunianom zaczęło brakować opcji w ofensywie. Cztery minuty bez trafienia gry w meczu z Anwilem nie mogło skończyć się bez konsekwencji. Do przerwy gospodarze mieli przeciwko najlepszej defensywie zaledwie 36 procent z gry, 6 strat i przegrywali 11 punktami.