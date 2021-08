Tarcza antykryzysowa w regionie. Wciąż można składać wnioski o postojowe

W ramach świadczenia postojowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił ponad 6,4 mld zł. Z tego na konto przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne trafiło około 1,6 mln zł. W województwie kujawsko-pomorskim jest to odpowiednio 299,3 mln zł i 93,6 tys. zł.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne, mogą otrzymać świadczenie postojowe tyle razy, w ilu miesiącach zanotowali spadek przychodów o co najmniej 40 proc. Maksymalnie ZUS wypłaci świadczenie postojowe pięć razy w wysokości 2080 zł. Należy porównać przychód z działalności w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. lub marcu 2021 r. do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub wrześniu 2020 r. Aby uzyskać postojowe, należy złożyć elektronicznie poprzez PUE ZUS wniosek RSP-SK – informuje nas Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.