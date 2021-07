W ZUS też trwa walka z covidem. Najlepszym lekarstwem jest przejście na obsługę elektroniczną [rozmowa]

– Jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie tak ważnej instytucji w życiu każdego Polaka jak ZUS, w tym na pani pracę?

– W okresie pandemii pracuję na miejscu w biurze po kilkanaście godzin dziennie. Mimo wielu zagrożeń nie przestawiłam się na pracę zdalną. Przygotowywałam w tym czasie projekty optymalizacji obsługi państwa i społeczeństwa, a była to praca tak intensywna, że w normalnych warunkach trzeba by na ten proces poświęcić kilka lat. Napiszę zresztą o tym w swojej książce.

– Jak wyjaśnić to niezwykłe przyspieszenie?

– Prawem ubezpieczeń społecznych zajmuję się od kilkudziesięciu lat i mam znaczący dorobek. Priorytetem dla mnie było to, aby każdy płatnik miał konto, wiedział, czy ma długi czy nie. To gigantyczna praca. Potrzebne były ogromne zmiany w systemie informatycznym i to się udało. Wprowadziliśmy indywidualny numer rachunku składkowego, czyli e-składkę. Ważne w czasie pandemii okazało się przeprowadzenie w 2018 roku reformy zwolnień lekarskich. Chodzi o wprowadzenie elektronicznych zaświadczeń. Wykonaliśmy na tym polu ogromną pracę. Kiedy kilka lat temu jeździłam po całej Polsce, to w działach obsługi klienta ZUS zawsze w poniedziałki widziałam stosy papierów. To były właśnie papierowe zwolnienia, które za każdym razem trzeba było wprowadzać do systemu. Dziś dzięki elektronicznym zaświadczeniom nie ma już tego problemu. Można powiedzieć, że jesteśmy wzorem w Europie. Mamy tylko kilka takich krajów, gdzie w pełni wprowadzono elektroniczne zwolnienia, tak jak u nas. Przyjeżdżają koledzy z Niemiec, konsultują się, chcą aby i u nich dokumentację prowadziło się wyłącznie elektronicznie, a nie papierowo i dodatkowo elektronicznie.