Targi FERMA w Bydgoszczy. Największe tego typu wydarzenie w Polsce rozpocznie się 23 lutego

Bogata oferta na wystawie i dyskusje o biogazowniach

- Niezwykle istotnym elementem tego wydarzenia jest konferencja naukowo-techniczna – podkreśla prezes Jabłoński. - Zapraszamy m.in. na II Szczyt Biogazu i Biometanu, który przygotowujemy wspólnie z Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego. Postaramy się przybliżyć hodowcom możliwości, rozwiązania, korzyści i problemy związane z posiadaniem biogazowni przy własnym gospodarstwie. Wielu rolników jest zainteresowanych biogazowniami, ale często boją się w nie zainwestować. Dlatego zaprosiliśmy ekspertów oraz właścicieli już istniejących instalacji, by opowiedzieli o swoich doświadczeniach.

Organizatorzy tej trzydniowej imprezy (23-25 lutego) zapewniają, że na wystawie będzie można zobaczyć bogatą ofertę wszystkiego, co niezbędne w chowie i hodowli zwierząt - począwszy od genetyki, poprzez pasze i systemy ich zadawania, leki i preparaty weterynaryjne, roboty udojowe, wyposażenie budynków inwentarskich (również ich projekty i budowę), a także maszyny do zbioru i konserwacji pasz.

Ilość czy jakość? Nie tylko o wieprzowinie

A już pierwszego dnia targów, dr Tomasz Schwarz z UP w Krakowie, poprowadzi panel dyskusyjny, którego uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytanie: "Ilość czy jakość – co ważniejsze w produkcji wieprzowiny?" Będzie mowa nawet o zmieniających się upodobaniach kulinarnych konsumentów wieprzowiny i o tym, jaki to ma wpływ na opłacalność produkcji trzody chlewnej.