Wyrządziły szkody za prawie milion złotych. Bobry w Kujawsko-Pomorskiem dają się we znaki

Z powodu bobrów ostrzegają się też rolnicy z gminy Pruszcz w powiecie świeckim:

- Nie wjeżdżajcie na drogę wokół jeziora w Luszkowie! Bobry podkopały pod nią wielkie jamy i to w wielu miejscach. Przy takich deszczach, jakie mamy teraz, aż grunt ugina się pod nogami. Trzeba tam uważać, żeby nie połamać sobie nóg, a co dopiero, jak ktoś wjedzie ciężkim sprzętem. Ciągnik wpadłby do jeziora. Trzeba już zadziałać w sprawie bobrów na tym terenie, bo może dojść do tragedii.