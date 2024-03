Tatuaż może powodować raka? Pleśń, tusze od drukarek i lakierów samochodowych - ostrzegają eksperci

W ostatnich latach tatuaże stały się bardziej popularne niż kiedykolwiek historii. W USA już około 30 proc. mieszkańców (i aż 40 proc osób do 35 roku życia) ma przynajmniej jeden tatuaż.

Amerykańska Agencji Żywności i Leków (FDA) od lat rejestruje zgłoszenia o infekcjach w wyniku zastosowania zanieczyszczonych tuszy do tatuaży, a także o reakcjach alergicznych na same tusze. W 2019 roku FDA wydała ostrzeżenie dotyczące tuszy do tatuaży, które były zanieczyszczone mikroorganizmami. W tym roku opublikowała projekt wytycznych mających pomóc producentom tuszy do tatuaży i dystrybutorom w rozpoznawaniu sytuacji, w których tusze do tatuaży mogą ulec zanieczyszczeniu.