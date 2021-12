Tauron I Liga: MKS Będzin - BKS Visła Proline Bydgoszcz. Zapis relacji na żywo

MKS Będzin - BKS Visła Bydgoszcz 3:1

Sety: 25:23, 25:22, 18:25, 25:23

MKS: Stankov 3, Rhonka 12, Swodczyk 9, Kańczok 13, Koppers 16, Ratajczak 9, Marek (libero) oraz Gawryszewski, Musiał.

BKS: Galabov 12, Kaźmierczak 8, Yudin 16, Wierzbicki 13, Radziwon 6, Masny 3, Bonisławski (libero) oraz Owczarz 1, Sternik.

IV set

25:23 - Błąd zagrywki Owczarza

24:23 - Atak Owczarza

24:22 - Atak Koppersa

23:22 - Błąd zagrywki Swodczyka

23:21 - Długa wymiana dla MKS po ataku Koppersa

22:21 - Atak Galabova

22:20 - Błąd zagrywki Masnego

21:20 - Atak Yudina

21:19 - As Masnego. Czas dla MKS

21:18 - Stankov zagrywa w siatkę

21:17 - Wierzbicki atakuje w aut. Zastępuje go Owczarz.

20:17 - Radziwon zagrywa w siatkę

19:17 - atak Yudina

19:16 - Błąd ataku Wierzbickiego i po chwili blok na atakującym z Bydgoszczy, a następnie blok na Yudinie. Czas dla BKS

15:16 - As Galabova

13:14 - As Kańczoka

12:13 - Atak Koppersa w taśmę

12:12 - Kontra Wierzbickiego

12:9 - Blok Ratajczaka, atak z przechodzącej piłki Kańczoka

8:8 - Po kontrze Yudina. Czas dla MKS

2:6 - Blok na Wierzbickim. Czas dla BKS

1:0 - Atak Kańczoka