Te kolory ścian są najgorsze do sypialni. To one sprawiają, że się nie wysypiasz [lista]

To, jakimi kolorami otaczamy się we wnętrzach przekłada się na nasze samopoczucie i aktywność. Tym sposobem warto stworzyć sypialnie, która stanie się oazą spokoju. Nie oznacza to jednak, że kolory ścian muszą być nudne. Wystarczy jedynie zastosować się do kilku sprawdzonych rad.

Jakie barwy do sypialni nie są zalecane? Z pewnością te po przeciwnych stronach, które kontrastują ze sobą. Żółty i fioletowy, niebieski, czerwony z zielonym, ciężki brąz - połączenie tych barw może skutecznie utrudnić wypoczynek.

Najlepszy przepis na kolor do sypialni to wybór jednego lub dwóch kolorów harmonizujących ze sobą. Zestawienie ich z bielą lub szarością pozwoli na stworzenie miejsca, w którym można z łatwością zasypiać.