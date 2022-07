Te osoby kupią mieszkanie bez wkładu własnego. Tutaj już można składać wnioski o kredyt bez wkładu własnego!

Mieszkanie bez wkładu własnego - zasady

To ważna informacja np. dla kredytobiorców z Kujaw i Pomorza, gdyż na taki wpis w niektórych przypadkach czeka się dobre kilka miesięcy, co generuje dla nich dodatkowe koszty w wysokości od 200 do 500 zł miesięcznie. W Grudziądzu otrzymamy wpis do księgi wieczystej najszybciej w regionie - poczekamy do miesiąca. W Toruniu czas oczekiwania wynosi do dwóch miesięcy, w Inowrocławiu - trzy miesiące, w Bydgoszczy do siedmiu miesięcy, zaś w Sądzie Rejonowym we Włocławku tłumaczą, że tutaj "czas trwania takiego postępowania na koniec zeszłego roku wyniósł 14 dni. Obecnie, ze względu na sytuację kadrową, wydłuża się".