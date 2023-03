Te osoby nie powinny jeść pączków nawet w Tłusty Czwartek. Uważać muszą m.in. chorzy na serce i trzustkę

Tłusty Czwartek 2023. Kiedy?

Tłusty Czwartek to święto ruchome, którego data uzależniona jest od świąt wielkanocnych. Z tego też powodu co roku przypada w inny dzień, najczęściej jednak w lutym. W tym roku Tłusty Czwartek będzie obchodzony 16 lutego.

Ile maksymalnie można zjeść pączków?

Należy jednak pamiętać, że jeden pączek to średnio około 270-300 kalorii. Przyjmując, że przeciętne dzienne zapotrzebowanie na energię wynosi około 2000 kcal, a chcemy, by nasz dzień był wypełniony jedynie pączkami, to powinniśmy ich zjeść maksymalnie około 5-6 sztuk. Dobrze jest jednak zachować zdrowy umiar.