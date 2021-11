Te produkty drożeją teraz najbardziej. Król podwyżek? Olej rzepakowy! Dlaczego?

Z każdym wzrostem inflacji (cen) spada siła nabywcza pieniądza. I, jeśli GUS wstępnie szacuje, że ceny w październiku wzrosły o 6,8 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, to znaczy, że o tyle mniej towaru możemy kupić za te same pieniądze niż rok temu. Drożeją ceny gazu, prądu, co powoduje wyższe ceny produktów rolnych i w konsekwencji towarów.