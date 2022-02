Te psy z Brodnicy poszukują przyjaciół i nowych domów! Zobaczcie zdjęcia

Coraz więcej psów z brodnickiego schroniska "Reksio" znajduje swoich przyjaciół, o czym świadczy fakt, że jeszcze w minionym roku przebywało tu ponad 140 psów, a w połowie lutego 2022 r. jest ich ok. 70.

Co ważne, wszystkie psy i koty będące w schronisku są zaczipowane, szczepione oraz wysterylizowane bądź wykastrowane. Jest jednak warunek - żaden z psów nie zostanie oddany osobie, która będzie chciała przywiązać go do łańcucha! Więcej informacji o adopcji psów można uzyskać pod numerem telefonu 606-881-470 oraz na Facebooku schroniska pod tym linkiem lub na stronie internetowej pod tym linkiem, na którym są nagrane niektóre zwierzęta, można zatem chociaż w części poznać ich temperament.

Niektóre ze zwierząt wracają nawet kilka razy do brodnickiego schroniska. Powody? Właścicielom brakuje cierpliwości do wychowywania zwierzaka, nie mogą pogodzić się z tym, że pies nie szczeka lub według nich zwierzę jest dla nich balastem podczas przeprowadzki. W takich sytuacjach ludzie przypominają sobie, skąd zabrali zwierzaka i nawet po kilku latach zwracają go do schroniska, mimo że przyjaciół się nie oddaje. A może to Wy będziecie prawdziwymi przyjaciółmi tych psów? Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia zwierząt, które czekają na poznanie ich, zabranie do domu i pokochanie!