Te rzeczy warto jeść jesienią. Dzięki nim zachowasz dobre zdrowie [lista]

Te produkty warto jeść jesienią. Oto lista

W zimniejszej połowie roku powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę na to, co kładziemy na talerzu. To właśnie w tym okresie jesteśmy najbardziej narażeni na infekcje. Świadome komponowanie diety zaskutkuje nie tylko lepszym wyglądem, ale i samopoczuciem.

Dietetycy radzą, aby jeść sezonowe warzywa i owoce, które naturalnie pojawiają się w danym okresie. To często znane i lubiane produkty. Jabłka, dynia, papryka, co jeszcze? Te warzywa i owoce warto jeść jesienią. One jesienią zapewnią nam odporność i dobre samopoczucie.