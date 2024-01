Tego dnia jest Blue Monday 2024. O co chodzi? 16 stycznia to "najbardziej depresyjny dzień w roku"

Blue Monday 2024 - co to za dzień?

Blue Monday 2024 - co to za dzień?

Faktem jest jednak, że miesiące zimowe mogą być przyczyną spadku nastroju. Po okresie świątecznej radości, po ekscytacji i nadziei związanej z przyjściem Nowego Roku 2024, szum powoli zaczyna zanikać. Wracamy do pracy, do szarej codzienności, do nieciekawej pogody i niezrealizowanych noworocznych postanowień... Do tego dochodzą wciąż krótkie dni i mniejszy dostęp do światła słonecznego. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, nie dziwi fakt, że w styczniu ludzie czują się zestresowani i przygnębieni.