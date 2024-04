Tego nie można wyrzucać do śmieci. Oto jakich rzeczy nie powinno się wyrzucać do osiedlowych śmietników [28.04.24]

Segregowanie śmieci to prosta czynność, której uczą się już małe dzieci. Nie trudno jest wybrać kosz do którego należy wrzucić plastik, szkoło czy papier. Nie mamy też większych problemów z wyselekcjonowaniem odpadów mokrych. Co zatem z pozostałymi odpadami?

Odpady zmieszane to miejsce na śmieci, których nie da się rozdzielić do pojemników na segregację. Zatem do odpadów zmieszanych zaliczymy: zawartość worków do odkurzaczy, niedopałki papierosów, paragony, zużyte pieluchy, ręczniki oraz chusteczki papierowe, żwirek z kuwety czy odchody zwierząt, plastikowe lub papierowe opakowań pokrytych tłuszczem oraz z resztkami niewykorzystanej żywności, np. jogurtu czy serka.