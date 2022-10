Tego nie można zabierać z sobą z mieszkania - lista. Nawet po jego sprzedaży - uważaj!

Na rynku wtórnym mieszkania wciąż drożeją, ale chętnych i tak nie brakuje. Rośnie zarówno podaż lokali, jak i popyt na nie. Dzieje się tak nawet mimo stale rosnących cen mieszkań. Sprzedaż mieszkania to niełatwy temat. Kupujący oglądając nieruchomość na sprzedaż bardzo często nie poruszają kwestii wyposażenia. Są bowiem przekonani, że nabywają mieszkanie wraz z widocznym sprzętem i meblami. W momencie gdy okazuje się, że mieszkanie zostało z mebli opróżnione, może dojść do sporu między sprzedającym a nowym nabywcą.Zobacz teraz w naszej galerii, co musi zostać w sprzedawanym mieszkaniu z rynku wtórnego. Co trzeba zostawić w mieszkaniu? Czego sprzedający nie może zabrać z mieszkania? Sprawdź >>>>>

archiwum Polska Press