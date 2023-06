Teleopieka nad seniorami jest przyszłością. Kujawsko-Pomorskie będzie koordynatorem międzynarodowego projektu

- Obecnie 20 proc. mieszkańców naszego regionu to ludzie w tak zwanym podeszłym wieku - podkreślał wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

W Toruniu rozpoczęła się konferencja „Teleopieka dla starzejącej się Europy” (CERS). Twórcy programu z naszego województwa dzielą się swoimi doświadczeniami z partnerami z siedmiu krajów Unii Europejskiej.

Istotą programu CARES jest upowszechnianie teleopieki skierowanej do osób starszych, niesamodzielnych oraz zamieszkujących obszary peryferyjne.

Mniej hospitalizacji dzięki teleopiece?

Chodzi o poszerzenie funkcjonującego już w województwie programu, który miałby zostać poszerzony o nowe funkcjonalności. Nowe rozwiązania umożliwić mają m.in. zdalny monitoring osób przewlekle chorych, szybsze zdiagnozowanie pacjentów oraz skrócenie czasu oczekiwania na rozpoczęcie leczenia. Eksperci zaangażowani we wdrażanie projektu mają nadzieję, że pomoże to zmniejszyć liczbę hospitalizacji.

Województwo kujawsko-pomorskie jest pomysłodawcą projektu i pełni rolę partnera wiodącego. To oznacza zarządzanie całym międzynarodowym konsorcjum zarówno pod kątem merytorycznym, jak i administracyjnym i finansowym. Nadzór merytoryczny na realizacją projektu powierzono Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej.

Nie tylko "bransoletka życia"

- Obecnie 20 proc. mieszkańców naszego regionu to ludzie w tak zwanym podeszłym wieku – mówił podczas briefingu prasowego wicemarszałek Zbigniew Ostrowski. - Wiemy, że jest im potrzebna sprawna, dobrze działająca opieka. W naszych warunkach technologicznych dobrze sprawdziła się teleopieka oparta o „bransoletki życia”. Do projektu „Teleopieka dla starzejącej się Europy”, realizowanego w ramach europejskiego programu współpracy terytorialnej Interreg Europa, zaprosiliśmy wartościowych partnerów o różnych doświadczeniach w tej dziedzinie. Uważa się, że do 2040 roku 25 proc. usług medycznych w Europie będzie polegało właśnie na teleopiece.

Kujawsko-Pomorskie liderem

Interreg Europa 2021-2027 obejmuje swoim zasięgiem 27 państw członkowskich UE oraz Norwegię i Szwajcarię. Jako program „kapitalizacyjny” Interreg Europa skierowany jest głownie do lokalnych i regionalnych władz publicznych i koncentruje się na identyfikacji, analizie, rozpowszechnianiu oraz transferze dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie polityki, mając na celu poprawę realizacji polityki rozwoju regionalnego.

- Łączymy siły z naszymi partnerami z zagranicy, żeby wykreować rozwiązania, których jeszcze nie ma na stole - wyjaśniał dyrektor marszałkowskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Adam Szponka. - Aktualnie wdrażamy w naszym regionie rozwiązania kardiologiczne, ale sprawdzamy też możliwość połączenia ich z innymi rozwiązaniami, wśród których jest na pewno dostęp do diagnostyki. Szukamy takich rozwiązań, które moglibyśmy dołączyć do systemu już u nas funkcjonującego .

Już 3 tys. osób pod opieką

Program teleopiekuńczy w Kujawsko Pomorskiem zebrał wiele pozytywnych opinii jako rozwiązanie stosunkowo tanie i nieskomplikowane. „Bransoletka życia” to rodzaj smartwatcha z funkcją alarmu i możliwością połączenia z ratownikiem medycznym w telecentrum. Obecnie systemem opieki objęte zostały 3 tysiące osób.

