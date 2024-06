Trwa zbiórka pieniędzy na renowację powstańczego sztandaru cudem odnalezionego w Nakle

Sztandar trafił do muzeum w Nakle, gdzie wiosną br. odbyła się jego pierwsza, oficjalna prezentacja.

- Nie jest to nasz rodzinny dom. Jesteśmy właścicielami dopiero od zeszłego roku. Niewiele wiemy o tej nieruchomości. Nie orientujemy się kto mógł ukryć sztandar – wyjaśniała młoda kobieta.

Do niespodziewanego odkrycia doszło w marcu br. podczas remontu jednego z budynków gospodarczych przy ul. Potulickiej w Nakle. Sztandar ukryty był pod podłogą oddzielającą parter od poddasza.

85 lat w ukryciu

Pracownicy muzeum są zdania, że sztandar schowano w 1939 r. Niewykluczone, że zrobił to Franciszek Hechliński, ówczesny prezes Towarzystwa Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-19 w Nakle. Powodem był prawdopodobnie wybuch II wojny światowej i wkroczenie wojsk niemieckich do Nakła. Jeśli tak, to sztandar przeleżał w ukryciu blisko 85 lat.