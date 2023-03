Ten produkt IKEA wycofuje teraz ze sprzedaży. - Poważne ryzyko! - ostrzega IKEA. Tak uzyskać pełny zwrot pieniędzy

IKEA wycofuje produkt ze sklepów. Ważne ostrzeżenia dla klientów

Ten produkt IKEA wycofuje ze sprzedaży. "Poważne ryzyko zadławienia"

IKEA wycofuje z rynku grę łowienie rybek BLÅVINGAD ze względu na ryzyko zadławienia. IKEA zwraca się do wszystkich klientów, którzy nabyli grę łowienie rybek BLÅVINGAD, aby zaprzestali jej używania i skontaktowali się z IKEA w celu uzyskania pełnego zwrotu pieniędzy.

W IKEA stawiamy bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, dlatego wprowadzamy środki ostrożności i wycofujemy z rynku grę łowienie rybek BLÅVINGAD ze względu na ryzyko zadławienia. IKEA opracowuje swoje produkty przy zachowaniu rygorystycznych zasad oceny ryzyka i przeprowadzania testów bezpieczeństwa, aby mieć całkowitą pewność, że oferowane produkty są zgodne z przepisami i normami obowiązującymi we wszystkich krajach, gdzie prowadzona jest ich sprzedaż. Otrzymaliśmy jednak informacje, że niewielkie metalowe nity na zabawce mogą się poluzować, co może grozić zadławieniem, zwłaszcza w przypadku mniejszych dzieci. Dlatego wycofujemy grę łowienie rybek BLÅVINGAD z rynku - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej IKEA.

