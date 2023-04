Tenisowa Superliga bez Torunia. O degradacji zadecydował ostatni mecz. Polski Cukier Gwiazda i Olimpia Unia grają dalej

Torunianie szanse na utrzymanie stworzyli sobie w piątkowym meczu, gdy wygrali z Petralaną Polonią Bytom 3:2. Taki wynik oznaczał, że w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego Energa Manekin uratowałaby się, gdyby zdobyła komplet punktów w Białymstoku. Nic z tego. Już po dwóch singlach losy drużyny zostały przesądzone, gdy swoje single przegrali Damian Węderlich i Konrad Kulpa.

Energa Manekin z ostatnich dwunastu lat, jedenaście spędziła w Superlidze. Prezes Krzysztof Piotrowski wierzy, że tym razem banicja także potrwa tylko rok. - Sezon trudny, aż cztery drużyny spadały z ligi. Nie rozumiem po co to całe zmniejszenie liczby drużyn w Superlidze. Jako udziałowcy byliśmy przeciwko w stosunku głosów 9-5, ale PZPS podjął inną decyzję. Co dalej? Naszym celem jest awans. Zostają w drużynie Tomasz Kotowski i Konrad Kulpa, mamy Daniela Michnę z rezerw i jeszcze kogoś zakontraktujemy - zapowiada Piotrowski.