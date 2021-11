Terminy zakończenia pierwszego i drugiego etapu budowy Powiatowego Centrum Zdrowia we Włocławku przesunięte!

Prace na terenie Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku rozpoczęły się we wrześniu. Obecnie stawiane są fundamenty. Ale "Wiksbud" zawnioskował o zmianę terminu zakończenia pierwszego i drugiego etapu prac. Jako uzasadnienie wskazał, iż w czasie składania oferty w postępowaniu przetargowym rzeczywiście zakładał rozpoczęcie inwestycji na przełomie marca i kwietnia br. Jednakże z uwagi na kolejne odwołania i związaną z tym przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy, umowę zawarto kilka miesięcy później. Stąd firma zaproponowała nowe terminy zakończenia prac w pierwszym i drugim etapie. Ale, jak podkreśla starosta włocławski Roman Gołębiewski, końcowy termin zakończenia zadania pozostał bez zmian. Jest to 30 czerwca 2023 roku.