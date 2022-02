Tłusty czwartek 2022. Przepis na pączki według Magdy Gessler [SPRAWDZONY PRZEPIS NA PĄCZKI]

PRZEPIS NA PĄCZKI MAGDY GESSLER

Składniki:

2 kg mąki

300 g cukru

30 jajek

500 g masła

500 ml mleka

2 opakowania cukru waniliowego

pół łyżeczki soli

100 g drożdży

2,5 kg smalcu

konfitura

domowy lukier

Do mleka trzeba dodać 100 g cukru i pokruszone drożdże. Podgrzewać i mieszać, aż cukier i drożdże się rozpuszczą. Gdy mleko będzie miało temperaturę ok. 30-35 stopni wsypać szklankę mąki. Następnie zostawić do wyrośnięcia na 30 minut.

Z 20 jajek oddziel żółtka od białek. Żółtka, 10 całych jajek i 200 g cukru, cukier waniliowy i sól podgrzewać i wymieszać trzepaczką do temperatury 30-35 stopni.

Gdy objętość masy z drożdży powiększy się dwukrotnie wymieszaj go z masą jajeczną. Wsyp do tego 1,2 kg mąki i wymieszaj rękami. Ciasto wyrabiaj aż nabierze konsystencji i nie będzie się przyklejać. Podsypuj je też mąką. Na koniec dodaj roztopione masło.

Wyrobione ciasto przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na półtorej godziny. W trakcie rośnięcia krótko wyrabiaj ciasto rękoma.

Wyrośnięte ciasto podziel na mniejsze porcje, uformuj z nich ruloniki i pokrój na małe kawałki. Każdy należy spłaszczyć i położyć na nich konfiturę, a następnie zlepić jak sakiewkę. Następnie pączkom nadaj kulisty kształt. Ułóż zlepieniem do dołu i przykryj ściereczką na 30-45 minut.

W rondlu do temperatury 180 stopni rozgrzej smalec. Smaż pączki porcjami i obracaj je. Na koniec odsącz je od tłuszczu na ręczniku papierowym i polej lukrem.