Tłusty Czwartek 2024 - przepis na pączki. Oto ciekawe pomysły na nadzienie do pączków - słodkie i wytrawne OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Tłusty czwartek 2024 przypada 8 lutego. Tego dnia bez wyrzutów sumienia objadamy się tradycyjnie pączkami, ale również innymi słodkościami. Najsmaczniejsze są oczywiście tradycyjne pączki smażone samodzielnie w domu. Przepisów na pączki jest mnóstwo, każdy może wybrać przepis idealny dla siebie - na pączki smażone, pieczone albo po prostu kupić pączki w cukierni. Czym najlepiej nadziewać pączki? Pomysłów na nadzienie do pączków jest mnóstwo. Co zaskakujące - pączki można przygotować również na słono, na przykład z mięsem! Pączki z nietypowym nadzieniem to doskonały sposób, by wywołać zaskoczenie. Czym nadziewać pączki? Zobacz garść inspiracji na smaczne, ciekawe, tradycyjne i nowoczesne pomysły na nadzienie do pączków.