To będą obfite święta dla radnych Sejmiku naszego województwa. Jest decyzja

Niełatwy wzrost komina

Po głosowaniu marszałek Piotr Całbecki zwrócił się do radnych: - Chcę podziękować pani przewodniczącej i państwu radnym, którzy podjęliście decyzję o podwyższeniu mojego wynagrodzenia. Wiem, że mogła być ona inna, bo ustawodawca przewidział pewien margines tych regulacji. Jest to moja pierwsza realna podwyżka pensji od 15 lat. Moja pensja, ze względu na ustawę kominową, była do roku obniżana. Działało to tak, że im dłużej pracuję, państwo jako mój pracodawca musieliście moje wynagrodzenie obniżać, ze względu na jego wzrost przez wysługę lat. Wskutek tej paradoksalnej sytuacji wynagrodzenie stało w miejscu, a podstawa malała. Zaczynałem z pensją, która wówczas była regulowana według mnożnika średniej krajowej. Dzisiejsza miana sprawia, że jeszcze nie do końca wypełniliśmy ten zapis sprzed 15 lat. Chce podziękować, bo wiem, że nie są to decyzje popularne, dziennikarze będą to jakoś komentować, do tego mają prawo, to jest wręcz ich obowiązek. Ta zmiana odbywa się na podstawie zmian, która jest wynikiem ustaw. Ustawodawca przewidział zmianę wynagrodzenia wszystkich osób w Polsce pracujących w samorządach i polityce. Wiem, że to są niełatwe decyzje, tym bardziej chcę za nie państwu podziękować.