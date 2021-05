To dzieje się naprawdę w zakładach pogrzebowych. Różaniec i książeczka gratis dla zmarłego

Pracownik dodaje:- Stwierdziliśmy, że obdarowani się obrażą. Mogliby uznać, że dajemy im kalendarzykowy rok na to, aby ktoś wśród ich bliskich umarł. Kalendarzyki leżą od 4 lat w dole szafy. Przynajmniej nikogo nie uraziły.

Kiedyś zamówili firmowe kalendarzyki listkowe, czyli jednokartkowe, kieszonkowe. - Mieliśmy je z drukarni. Z jednej strony było wydrukowanych 12 miesięcy, z drugiej logo naszego zakładu i hasło w stylu: „Zapraszamy do skorzystania z naszych usług”. Mieliśmy plan wręczyć po kalendarzyku każdej rodzinie, która u nas zamówi usługi.

- Działamy, jak każda inna firma. Tyle, że klienci są specyficzni. Nieżywi - mówi pracownik zakładu pogrzebowego z 20-letnim stażem. - Skoro jest firma, to i marketing mieć musi. Miewamy promocje. Przykładowo: trumny tańsze o 150 złotych, a urny o 100.

A na ten cmentarz gości zawiezie nie byle jaki wóz. Pewien zakład pogrzebowy reklamuje się, że zapewnia przewóz gości klimatyzowanym busem lub nowoczesnym autokarem na cmentarz. Można też liczyć na klepsydrę, wydrukowaną na błyszczącym papierze. Dla niewtajemniczonych: klepsydra to jakby ogłoszenie, przeważnie w formacie A4. Klepsydra, tak samo, jak nekrolog, zawiera podstawowe informacje dotyczące osoby zmarłej, czyli jej imię i nazwisko, datę śmierci oraz datę i miejsca pogrzebu.

W branży funeralnej promocji jednak nie brakuje. Jeden z zakładów pogrzebowych na Śląsku przekazuje zmarłemu różaniec i książeczkę. Oba podarunki wkłada mu do trumny. Inna firma, tym razem z Warmińsko-Mazurskiego, zachwala, że nieodpłatnie wypożycza namiot pogrzebowy. To ten, który podczas ceremonii chroni żałobników przed brzydką pogody. I jeszcze krzesła rozkładane, żeby na nich matki z dziećmi i seniorzy sobie usiedli w czasie uroczystości na cmentarzu.

Wiele firm proponuje oprawę muzyczną ostatniego pożegnania. Gwarantują choćby 5-minutowy występ trębacza za darmo. Dzwonimy do innego muzyka, takiego z ogłoszenia. Sprawdzamy cenę usługi. - Na ślubie czy pogrzebie? - dopytuje. - Repertuar jest inny, cena też. Za pogrzeb liczę sobie 150 złotych. Za ślub 200. W każdym przypadku stawka obejmuje trzy utwory.

- Ludzie myślą, że na koronawirusowych śmierciach zbijamy kokosy. Niektórym trochę lepiej idzie niż w poprzednich latach, ale do dobrobytu nam daleko.

W Polsce funkcjonuje około 2500 zakładów pogrzebowych, natomiast krematoriów - prawie 70 . Te drugie to u nas żadna nowość. Pierwsze krematorium powstało w 1993 roku w Poznaniu.

- To nie absurd - dopowiada nasz rozmówca z Bydgoszczy. - Kryzys gospodarczy spowodował, że rodziny zmarłych, nie tylko tych na COVID-19, wybierają tańsze trumny i skromniejsze wieńce. Na mniejszych i uboższych mniej zarabiamy. Nasi zleceniodawcy rezygnują z usług dodatkowych, np. z występu trębacza, a po ceremonii na cmentarzu w ogóle nie ma organizowanej konsolacji. Stypy, znaczy. Restauracje i kawiarnie są zamknięte, więc nie ma gdzie zaprosić gości. Wszystko przez obostrzenia. Limity nas ograniczają.

Ceny w dół

W pandemii średni koszt pogrzebu spadł z 3900 do 2800 zł, szacują przedstawiciele branżowej izby. Dla porównania: parę lat temu statystyczni państwo Kowalscy za ostatnie pożegnanie krewnego płacili nawet ponad 7000.

Teraz trzeba dodać koszty obowiązkowej dezynfekcji. Ceny rękawiczek czy środków bakteriobójczych wzrosły o 400–500 procent - zaznaczają w zrzeszeniu. Wiadomo, kto pokrywa koszty. Zakład.

Rodziny zmarłych często najpierw same badają teren, czyli sprawdzają oferty poszczególnych zakładów. Klient dzwoni albo fatyguje się na miejsce. Prosi o przygotowanie kosztorysu. Gdy dostanie, idzie do następnego zakładu, też zorientować się w cenach. Potem oddzwania do pierwszego. Przedstawia propozycję: - Jak nam państwo obniżycie cenę, skorzystamy z państwa usług.

Właściciel zakładu myśli sobie: - Albo taniej zorganizuję pogrzeb, albo stracę klienta. Zgoda.

To jeszcze nie koniec. Tenże klient, jak ma czas i ma nowy cennik, odwiedza kolejną firmę pogrzebową. I jest ta sama śpiewka. O tym, że jeśli tutejsi trumniarze zjadą ze stawki, to on będzie zainteresowany. Wędrówka klientowi się opłaca. Efekt osiągnięty: na pochówek wyda przykładowo 500 zł mniej.