To dzieje się z organizmem gdy pijemy kawę zbożową. Zobacz kto może ją pić, a kto musi unikać OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Kawa zbożowa jest w rzeczywistości zupełnie niezależnym, pełnowartościowym napojem, który nie ma aż tak wiele wspólnego z klasyczną kawą. Mimo to warto sięgać po ten napój. Zobaczcie jakie są zalety picia kawy zbożowej >>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (11 zdjęć)

Kawa zbożowa to "zdrowy" odpowiednik tradycyjnej kawy, bo nie zawiera kofeiny. Z prawdziwą kawą łączy ją jednak co najwyżej nazwa. Kawa zbożowa ma jednak wiele zalet, dlatego warto włączyć ją do diety wielu osób, bo w przeciwieństwie do tradycyjnej kawy mogą ją pić dzieci, kobiety w ciąży, a także osoby z wieloma schorzeniami. Zobaczcie, dlaczego warto sięgać po kawę zbożową.