To dzieje się z organizmem, gdy pijemy za dużo kawy. Takie są skutki uboczne

Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez "małej czarnej". Oczywiście w piciu filiżanki kawy dziennie nie ma raczej nic złego, ale gdy już przesadzimy z ilością spożycia kofeiny, to może się to na nas odbić bardzo negatywnie.Kawa przede wszystkim może nas pobudzić i pomóc w skoncentrowaniu się, ale ma też wiele skutków ubocznych. Picie kilku filiżanek lub szklanek kawy dziennie może odbić się na naszym zdrowiu.Zobacz, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy za dużo kawy. Takie są jej skutki uboczne. Szczegóły przedstawiamy na kolejnych stronach ---->

Pixabay