To można zrobić z olejem po smażeniu. Wylewanie oleju z patelni do zlewu może być niebezpieczne!

To można zrobić z olejem po smażeniu

Wiele osób nie wie, co zrobić ze zużytym olejem z patelni czy garnka. Co zrobić z tłuszczem, który zostaje nam po smażeniu? Problem z utylizacją tłuszczu pojawia się bardzo często a pytanie o to, czy można wylać olej z patelni do zlewu jest jednym z najczęściej zadawanych na forach i grupach poświęconych sprzątaniu i prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Najczęściej - z wygody, oszczędności czasu lub niewiedzy - olej z patelni wylewany jest do zlewozmywaka lub do toalety. Tymczasem to najgorsze, co można zrobić ze zużytym tłuszczem. Wlewanie tłuszczów kuchennych do rur odpływowych i kanalizacyjnych prowadzi do wytwarzania się na nich niebezpiecznego osadu. Do odkładającego się na ściankach rur tłuszczu dodatkowo przyklejają się resztki jedzenia na przykład spływające po myciu naczyń. Może to doprowadzić do zatykania się i pękania, a w konsekwencji zalania całego mieszkania.