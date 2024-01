To nowe połączenia kolejowe w Kujawsko-Pomorskiem. Maszyniści dostaną podwyżki!

Sześć par pociągów między Bydgoszczą a Chełmżą - codziennie!

Oznacza to, że od przyszłego miesiąca pasażerowie będą mogli korzystać z połączeń kolejowych z Bydgoszczy do Grudziądza i z Grudziądza do Bydgoszczy bez konieczności przesiadek na autobusy zastępcze. Natomiast od 10 marca Bydgoszcz zyska też nowe pociągi do Chełmży w niedziele i święta. Koleje, które dotychczas kursowały od poniedziałku do soboty będą od tego dnia kursować codziennie. Łącznie na tory wyjedzie sześć par połączeń dziennie między Bydgoszczą a Chełmżą.

Otóż, na facebookowej grupie Bydgoski Ruch Miejski czytamy: „Z jednej strony marszałek podpisuje wraz z posłami i senatorami regionu wspólne plany, które mają dotyczyć m.in. budowy nowych, dotychczas nigdy nie postulowanych odcinków linii kolejowych, jak np.:

nowego śladu linii kolejowej między Szubinem, a Żninem;

częściowo nowego śladu linii kolejowej między Sępólnem, a Koronowem,

i dalej do Bydgoszczy czy łącznika Chełmce - Radziejów.

"To ciekawe pomysły, ale pytanie czy słuszne oraz czy nie wykluczają innych opcji? Alternatywnie nowy ślad ze Żnina mógłby przebiegać przykładowo przez Barcin i Nową Wieś Wielką (bez kolizji z drogową trasą S5). Zaś dla Sępólna może lepsza byłaby korekcja łuków na linii kolejowej prowadzącej do Nakła. Warto zauważyć, że jest mowa o trasie Szubin - Żnin, a od lat wciąż nie zostały wykonane inwestycje umożliwiające dojazd do Kcyni, czy to przez Szubin, czy to przez Nakło. Z drugiej strony władze regionu właśnie ogłosiły informacje poprzedzające właściwe przetargi na przewozy regionalne (to takie sondowanie, aby w przyszłości móc zawczasu, kiedy zostaną zrealizowane potencjalne inwestycje PKP PLK, ogłosić prawdziwe przetargi) m.in dla tras: Żnin - Barcin - Inowrocław - Kruszwica Kcynia - Szubin - Bydgoszcz, a jednocześnie Kcynia - Nakło - Sępólno Krajeńskie.