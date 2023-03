To ostatni moment na złożenie wniosku. Mieszkania w Kęsowie czekają na najemców

W Kęsowie, przy ul. Głównej 11A, postał budynek wielorodzinny, trzykondygnacyjny, w którym do wynajęcia jest 12 lokali mieszkalnych.

Aby zamieszkać w budynku, należy złożyć wniosek. Z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć go do 5 kwietnia do Urzędu Gminy w Kęsowie. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 52 3344091 wew.15 - w godzinach pracy Urzędu Gminy w Kęsowie.

Przypomnijmy, koszt budowy obiektu sięgnął niemal 2,4 mln zł, z czego ponad 2 mln zł stanowiła dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zrealizowała firma z Osia.