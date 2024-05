To powinno znaleźć się w środku plecaka ewakuacyjnego. Takie są oficjalne zalecenie [16.05.2024]

Współczesny świat pełen jest wyzwań, które mogą zmusić nas do szybkiej ewakuacji z miejsca zamieszkania. Niezależnie od tego, czy mowa o zagrożeniu wojennym, czy o klęskach żywiołowych takich jak huragany, pożary czy powodzie, kluczowe staje się posiadanie plecaka ewakuacyjnego.

- Żyjemy w świecie niosącym wiele wyzwań i zagrożeń, ale to tych najpoważniejszych dla nas w kraju zaliczyłbym te związane z szybko zmieniającym się i radykalizującym klimatem – z huraganowymi wiatrami, burzami, nawalnymi deszczami niosącymi podtopienia i powodzie. Zagrożeniem są też pożary. Praw natury sami nie zmienimy, ale możemy do tych wyzwań lepiej się przygotować. I to nie jutro, pojutrze, zróbmy to dziś, bo nie wiemy kiedy przyjdzie nam mierzyć się z zagrożeniem - mówi Paweł Frątczak, bydgoszczanin, były rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, ekspert pożarnictwa.