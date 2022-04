To się dzieje z twoim organizmem, gdy pijesz pokrzywę. Poznaj niesamowite właściwości pokrzywy!

Pokrzywa to roślina znana niemal na każdym kontynencie. Do jedzenia nadają się młode wierzchołki pokrzywy wraz z jej listkami. Choć w świeżą pokrzywę można zaopatrzyć się od kwietnia aż do października - najlepsza rośnie właśnie na wiosnę! Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupić suszone liście tej cennej rośliny w sklepie i pić ją cały rok. Sprawdź, co się stanie z twoim organizmem, jeśli zaczniesz codziennie pić pokrzywę: