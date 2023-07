Toaleta na dworcu w Grudziądzu jest nieczynna. Pasażerowie skarżą się: - Wstyd!

O problemach z nieczynnymi toaletami na dworcu PKP "Pomorska" pisała wielokrotnie. I jak się okazuje, powracają ponownie. Dojście do WC jest zamknięte żelaznymi kratami na których wiszą kłódki. Nie ma szans by się tam dostać. Co więcej, z informacji uzyskanych od Michała Stilgera, rzecznika prasowego Polskich Kolei Państwowych S.A. wynika, że toaleta działała do końca 2022 roku.

- W związku z brakiem zainteresowania wynajmem pomieszczenia przez firmy zewnętrzne oraz koniecznością poniesienia kosztów związanych z remontem pomieszczeń obecnie toalety są nieczynne - przyznaje Michał Stilger.

PKP S.A. oferuje podróżnym korzystanie z toalety typu toi-toy, która została ustawiona przy budynku dworca (od stronny Biedronki). Tym samym rozwiane zostały wątpliwości o tym, że WC wewnątrz dworca nie zostanie otwarte. - Biorąc pod uwagę, że dworzec przeznaczony jest do kompleksowej modernizacji, PKP – jako rozwiązanie tymczasowe – zamówiły toaletę przenośną - wyjaśnia Michał Stilger.