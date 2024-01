Tomasz Bajerski nowym menedżerem Abramczyk Polonii Bydgoszcz. "Jestem gotowy"

W Bydgoszczy będzie miał trudne zadanie. Drużyna ma włączyć się do walki o zwycięstwo w lidzie. Na awans do PGE Ekstraligi niecierpliwie bowiem czekają bydgoscy kibice.

Nowy menedżer zapewnia, że jest przygotowany na wyzwanie: - Przekonała mnie konkretna oferta z Bydgoszczy - skomentował podpisanie umowy. - Zespół jest bardzo ciekawy do prowadzenia, plan ma ten sezon, to wszyscy wiemy. Kibice chcą awansu, zawodnicy i my wszyscy w klubie także. Na pewno nie będzie łatwo, jest kilka drużyn z podobnymi ambicjami. Potrzeba będzie dużo szczęścia, a jeszcze więcej ciężkiej pracy. Jestem na to gotowy.

Ligowy sezon Metalkas 2. Ekstraligi rozpocznie się w kwietniu. I już na inaugurację (14.04) Abramczyk Polonię czeka poważny sprawdzian - w 1. kolejce rywalem bydgoskiej ekipy rywalem będzie mocna drużyna z Ostrowa.