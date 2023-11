Tomasz Fornal - tak mieszka i żyje gwiazda reprezentacji siatkarzy. Zakochany jest w pięknej Sylwii

Tomasz Fornal prywatnie. Gry komputerowe to jedna z jego pasji

Tomasz Fornal to jeden z najpopularniejszych polskich siatkarzy. Jego profil na Instagramie śledzi blisko 400 tysięcy fanów i zwykle najwięcej musi się napracować przy rozdawaniu autografów. - To bardzo miłe, że nie tylko ja, ale cała drużyna wzbudza duże zainteresowanie. Może dlatego, że mam inny kolor włosów? - śmieje się siatkarz.

Niedawno Tomasz Fornal spełnił jedno ze swoich sportowych marzeń i razem z reprezentacją Polski zapewnił sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. - Może styl gry w turnieju kwalifikacyjnym nie zachwycał, ale najważniejsze, że po tak intensywnym sezonie kadrowym potrafiliśmy przyjechać w dobrej formie i zrealizować cel. Dziękujemy kibicom za wsparcie, to też są wasze medale, wasz bilet do Paryża. Będziemy się do tego ciężko przygotowywać i mam nadzieję, że razem w końcu ten zloty medal przywieziemy do Polski - zapowiada Fornal.