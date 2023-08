Tomasz Szymański z Grudziądza jest "trójką" na liście Koalicji Obywatelskiej. Czwarty raz ubiega się o mandat poselski

Poseł Szymański zapytany o metodę na kampanię, podkreśla że stawia przede wszystkim na bezpośrednie spotkania z mieszkańcami. Głównie chce docierać do seniorów i przedsiębiorców. - Będę robił wszystko, aby zintensyfikować liczbę głosów ponieważ do tej pory w poprzednich dwóch kampaniach kandydowałem z czwartego miejsca na liście, a pierwszy raz z ostatniego. Teraz jestem na trzeciej pozycji i to determinuje do tego aby zwiększyć liczbę głosów i mocniej zaangażować się w kampanię - dzieli się spostrzeżeniami poseł Tomasz Szymański.