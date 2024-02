Torunianin Łukasz Korzestański walczy o mistrzostwo świata w ice crossie. "Stawiam wszystko na jedną kartę"

Dla Łukasza Korzestańskiego ice cross to nie pierwszyzna, ba, jest już w Polsce weteranem. Choć pierwszą miłością na lodzie był hokej, to jego talent do jazdy ekstremalnej na łyżwach dostrzeżono już kilka lat temu w czasie hokejowych treningów Szwecji. Od słowa do słowa i torunianin zaczął próbować swoim sił w lodowej rynnie.

- Z ciekawości obejrzałem zjazdy na youtube, spodobało mi się. Zacząłem trenować i pojawiło się zaproszenie do Red Bulla. To była niespodzianka: wydawało się jedynie nierealnym marzenie, a tu nagle pojawia się realna szansa na start najlepszych zawodach na świecie - opowiadał nam w 2016 roku, gdy szykował się do pierwszych poważnych startów.

Wypadł tak dobrze, że w 2016 roku dostał zaproszenie do elitarnej serii Red Bull Crashed Ice. Potentant na sponsorskim rynku sportowym organizował wielkie widowiska na stromych lodowych rynnach w dużych europejskich metropoliach. Od tego czasu ice cross mocno się zmienił. Nie ma już dużego partnera, nie ma sztucznych torów za miliony euro, ale mistrzostwa świata i zawodnicy pozostali. - Pandemia nas mocno dotknęła, wtedy straciliśmy sponsora. Nie ma już takich pieniędzy, ale za to został czysty sport. Teraz przychodzi czas na moje pokolenie - mówi torunianin.