Toruńska Geofizyka pozostanie oddzielną firmą - zapewnił prezes Obajtek. Inwestycja we Włocławku pochłonie 6 mld zł

"Era węglowodorów nie minęła"

Daniel Obajtek podkreślił, że nie ma planów dołączenia Geofizyki do innych spółek orlenowskich: - Chcemy, żeby była oddzielną firmą. Ułatwimy jej procedury, ponieważ będzie spółką celową w grupie, więc znacznie szybciej będą podejmowane decyzje i inaczej będą wyglądać plany spółki. Prezes Orlen SA przekonywał również, że "era węglowodorów nie minęła". Jako koncern na pewno nie zejdziemy z wydobycia oraz poszukiwania w kraju i za granicą. Węglowodory jeszcze długo będą służyć wszelkim gospodarkom – jeśli nie do tradycyjnych paliw, to do petrochemii i innych gałęzi gospodarki. W związku z tym planujemy inwestować w tę spółkę, wzmacniać tutejszą kadrę i planujemy szerszą ekspozycje na rynkach zewnętrznych. Stąd mój przyjazd, chciałem uspokoić załogę w procesie połączeniowym – najpierw spółek-matek, a teraz jest kwestia spółek, które są niżej. Ale oczywiście nie wszystkie spółki będą łączone. Akurat tej spółki nie jesteśmy w stanie połączyć, z racji jej unikatowości.

Włocławek - 6 miliardów na początek

Na nasze pytanie o możliwe inwestycje Orlen SA w Kujawsko-Pomorskiem, Daniel Obajtek zapewnił, że nasz region jest brany pod uwagę:

- Geofizyka będzie wykorzystana przy budowie małych reaktorów SMR. Ogłaszaliśmy strategię Grupy Orlen – chodzi o 320 miliardów zł, które będą inwestowane w całym kraju. Chodzi o biododatki, rozwój sieci, biogazowni, biometanowni. Województwo, w którym mamy silne rolnictwo również będzie zaangażowane w proces inwestycyjny. Przedłużamy w tej chwili żywotność Włocławka budując tam jedną z najnowocześniejszych linii nawozowych. To jest potężna inwestycja. Same inwestycje we Włocławku bez części SMR to około 6 miliardów zł. Przystępujemy do budowy hubu wodorowego w tym mieście. Warto również wymienić KS Solino w Inowrocławiu, w którą również mocno inwestujemy