Konferencja o filarach bezpieczeństwa w Toruniu. Minister Sasin: - Bruksela zastawiła na Polskę pułapkę energetyczną.

Daniel Obajtek: Nie czarujmy się wspólnym projektem

Minister Telus: - Żołnierze musza iść najedzeni

Aspekt roli rolnictwa w bezpieczeństwie militarnym podkreślał również minister rolnictwa Robert Telus: - Żołnierze idący na wojnę także muszą iść najedzeni. […] Półtora roku wojny pokazało, że bezpieczeństwo żywnościowe ma wielką wartość w kraju. Pomagamy rolnikom, bo myślimy o tym, żeby rolnictwo przetrwało tą trudną sytuację wojenną. Bardzo często się mówi o wolności. Ale kiedy ludzie będą się czuli wolni? Kiedy będą czuli się bezpieczni.

Minister zaapelował do rolników, aby nie wykorzystywali rolników do walki wyborczej: - To na pewno nie służy polskiemu rolnictwu.