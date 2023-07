Toruńskie Muzeum zapowiada wystawę, jakiej nie było w historii

Włoski Kopernik

Wróci przed końcem roku

By móc pomieścić całe to bogactwo sztuki wspomnianego dziedzictwa, podjęto decyzję, by zwiększyć powierzchnię przygotowywanej wystawy do niemal 1000 m². Docelowo zajmie więc ona niemal wszystkie przestrzenie II piętra Ratusza Staromiejskiego. By było to możliwe, konieczny będzie czasowy demontaż fragmentu „Galerii malarstwa i rzeźby polskiej od końca XVIII do początku XXI w.” poświęconego sztuce polskiej od 1945 do 2010, prezentowanego w czterech pomieszczeniach II piętra Ratusza.