Tragedia niedaleko Żnina. Konie utopiły się w jeziorze, prawdopodobnie wystraszyły się wilków - zobacz zdjęcia

- Informację o tym, że poszukiwanych jest sześć koni, otrzymaliśmy w środę, 17 stycznia, po godzinie dziewiątej - relacjonuje st. bryg. Paweł Filipiak, zastępca komendanta powiatowego PSP w Żninie.

Gdy strażacy przyjechali na miejsce, w okolice pompowni wody przemysłowej firmy Solino na jeziorze Kierzkowskim w Wójcinie, zastali dwa konie w przeręblu, około 30 metrów od brzegu. Jeszcze żyły.

- Nasze działania polegały na tym, by doprowadzić te konie do brzegu. Musieliśmy wycinać przed nimi lód, bo były tak osłabione, wycieńczone, że nie mogły się wdrapać, by się wydostać. Wreszcie udało nam się je doprowadzić do brzegu. Jeden wstał i o własnych siłach doszedł do zagrody. Drugiego okrywaliśmy kocami, weterynarz podawał mu kroplówki, niestety dla niego było już za późno i padł - opowiada st. bryg. Paweł Filipiak.