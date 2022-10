Tragiczny wypadek w gminie Golub-Dobrzyń. Zginęła jedna osoba [zdjęcia]

Do wypadku doszło w miejscowości Wrocki (gm. Golub-Dobrzyń), na DK 15. Samochód osobowy zderzył się czołowo z pojazdem ciężarowym. Niestety, kierowca nie przeżył, a pasażer auta został przewieziony do szpitala w Toruniu. Jak poinformował oficer prasowy, mł. bryg. Dawid Tarkowski z KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu, w zdarzeniu brały udział ogółem cztery pojazdy. Pozostali uczestnicy wypadku zostali przebadani na miejscu, nie było konieczności przewozu ich do szpitala.